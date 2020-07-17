Омбудсмен Армении опубликовал видеоматериал о результатах работы по сбору фактов в Тавушской области

Защитник прав человека опубликовал видеоматериал о результатах работы по сбору фактов в общинах Берд, Айгепар, Чинари, Неркин Кармирахпюр, Норашен Тавушской области Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Отмечается, что независимая правозащитная работа выявила достоверные данные об артобстреле гражданских населенных пунктов Армении с 12 июля 2020 года. Доклад о результатах составляется непосредственно на английском языке в срочном режиме 24 часов.

В ходе боевых действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы с 12 июля азербайджанская сторона обстреливала армянские приграничные населенные пункты и гражданские инфраструктуры, используя минометы и тяжелую артиллерийскую технику - гаубицы Д-30. Нарушая все возможные международные нормы и права, азербайджанская сторона постоянно обстреливала приграничные общины Берд, Айгепар, Неркин Кармрахбюр, Мовсес, Чинари и другие. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктуры. Обстрелян детский сад села Айгепар, были повреждены плодовые сады общины Чинари, обнаружены неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся после артиллерийских залпов. Они угрожают жизни и здоровью гражданского населения даже в условиях отсутствия огня. Жители общин, находящихся под обстрелом, в том числе дети и старики, не покидали свои дома и укрываются в убежищах и подвалах. В связи с обстрелом приграничных общин Тавушской области, гражданского населения и инфраструктур омбудсмен Армении в международные структуры, в Совет по правам человека ООН представил два промежуточных доклада, которые будут рассмотрены по внеочередной процедуре.

https://www.facebook.com/Armenianombudsman/videos/902549643563970/