В течение ночи на армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие
09:12, 17 Июль, 2020
В течение ночи на армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
“Противник по всем направлениям границы применял только разнокалиберное стрелковое оружие.
ВС Армении контролируют ситуацию по всей протяженности границы”, - написала Шушан Степанян.
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