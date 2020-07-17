В течение ночи на армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Противник по всем направлениям границы применял только разнокалиберное стрелковое оружие.

ВС Армении контролируют ситуацию по всей протяженности границы”, - написала Шушан Степанян.