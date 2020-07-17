Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Европейские индексы - 16-07-20

Европейские индексы - 16-07-20

МОСКВА, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.43% и составил 12874.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.46% и составил 5085.28 пункта, британский FTSE снизился на 0.67% и составил 6250.69 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1219.93 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации