Мадридский “Реал” в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу. Как передает Арменпресс, в 37-м туре Ла Лиги “Реал” дома принимал “Вильярреал” и благодаря дублю Бензема одержал победу со счетом 2:1. “Королевский клуб” довел количество своих очков до 86-и и за тур до завершения чемпионата стал чемпионом страны уже в 34-й раз.

В другом матче дня “Барселона” дома сыграла с “Осасуной” и проиграла со счетом 1:2. “Атлетико” на выезде обыграл “Хетафе” со счетом 0:2.

Подготовила Варвара Айрапетян