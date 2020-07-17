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“Реал” в 34-й раз стал чемпионом Испании

“Реал” в 34-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский “Реал” в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу. Как передает Арменпресс, в 37-м туре Ла Лиги “Реал” дома принимал “Вильярреал” и благодаря дублю Бензема одержал победу со счетом 2:1. “Королевский клуб” довел количество своих очков до 86-и и за тур до завершения чемпионата стал чемпионом страны уже в 34-й раз.

В другом матче дня “Барселона”  дома сыграла с “Осасуной” и проиграла со счетом 1:2. “Атлетико” на выезде обыграл “Хетафе” со счетом 0:2.

Подготовила Варвара Айрапетян


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