ЕНП выразила озабоченность эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе

Европейская народная партия коснулась последних событий на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, ЕНП написала на своей официальной странице в Twitter:

«Глубоко обеспокоены эскалацией на армяно-азербайджанской границе. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ и предложенных ими Основных принципов».

Партия призвала все вовлеченные стороны строго придерживаться режима прекращения огня и немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейших жертв, особенно среди гражданского населения.