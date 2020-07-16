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ЕНП выразила озабоченность эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе

ЕНП выразила озабоченность эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе

Европейская народная партия коснулась последних событий на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, ЕНП написала на своей официальной странице в Twitter: 

«Глубоко обеспокоены эскалацией на армяно-азербайджанской границе. Этот конфликт должен быть урегулирован в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ и предложенных ими Основных принципов».

Партия призвала все вовлеченные стороны строго придерживаться режима прекращения огня и немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейших жертв, особенно среди гражданского населения.


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