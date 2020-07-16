Выражаю поддержку нашим храбрым солдатам: Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении по футболу и ФК «Рома» Генрих Мхитарян выразил поддержку стоящим на границе армянским солдатам. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян, в частности, написал.

«Я с большой тревогой слежу за новостями о напряженности на границе нашей Родины, оказавшихся под прицелом поселениях, и хочу выразить свою поддержку нашим храбрым солдатам, которые своими героическими поступками защищают нашу Родину ценой своей жизни.

Выражаю глубочайшие соболезнования семьям наших героических мучеников и молюсь за скорейшее выздоровление раненых солдат.

Желаю мира нашей Родине. Я с вами».