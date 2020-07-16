Выражаю поддержку нашим храбрым солдатам: Генрих Мхитарян
22:40, 16 Июль, 2020
Полузащитник сборной Армении по футболу и ФК «Рома» Генрих Мхитарян выразил поддержку стоящим на границе армянским солдатам. Как сообщает Арменпресс, Мхитарян, в частности, написал.
«Я с большой тревогой слежу за новостями о напряженности на границе нашей Родины, оказавшихся под прицелом поселениях, и хочу выразить свою поддержку нашим храбрым солдатам, которые своими героическими поступками защищают нашу Родину ценой своей жизни.
Выражаю глубочайшие соболезнования семьям наших героических мучеников и молюсь за скорейшее выздоровление раненых солдат.
Желаю мира нашей Родине. Я с вами».
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