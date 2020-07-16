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Армения и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов

Армения и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов

В столице Казахстана Нур-Султане Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Казахстан Гагик Галачян и министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев 16 июля подписали “Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Казахстане, соглашение будет содействовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами, созданию благоприятных условий для устойчивого развития торгово-экономических связей, росту предпринимательской активности.


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