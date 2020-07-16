Ситуация на границе продолжает оставаться спокойной

Ситуация в направлении Республики Арцах и приграничных районов Республики Армения остается спокойной. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Фактически ситуация в направлении Республики Арцах и приграничных районов Республики Армения остается спокойной. В ситуации нет кардинальных изменений», - сказал Ованнисян.