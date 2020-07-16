ВС Армении полностью контролируют занятые им позиции: Арцрун Ованнисян

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в настоящее время относительно спокойная, но динамика меняется очень быстро, напряженность может возникнуть в любой момент, однако ВС Армении полностью контролируют свои позиции, контролируют все движения противника. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«По сути, ночью и утром, почти до полудня, был обстрел с различной интенсивностью. Днем было относительно спокойно, но начиная с 17:00 и до 19:30 был обстрел с использованием беспилотников, в том числе инцидент в Чинари. На данный момент ситуация относительно спокойная», - сказал Ованнисян.

Однако он отметил, что динамика меняется очень быстро, напряжение может возникнуть в любой момент, а затем успокоиться. Это обусловлено множеством факторов, но прежде всего военными обстоятельствами.

«Вооруженные силы Армении продолжают выполнять свою боевую службу, полностью контролируют занятые им позиции, держат под контролем, контролируют все движения противника, будь то воздушные или наземные, и готовы к любым действиям», - заверил Ованнисян.