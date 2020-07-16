Азербайджанская диверсионная группа в составе около 100 военнослужащих понесла значительные потери

Группа из примерно 100 азербайджанских военнослужащих отрядов специального назначения, которые предприняли попытку диверсионного проникновения, понесли значительные потери. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«У нас фактически есть фотодоказательств эвакуации десяти тел. Если учесть, что здесь их десять, есть и другие места, где тела не эвакуированы, и не все жертвы остались на поле. Конечно, многие потерпевшие поражение, но оставшиеся в живых военнослужащие могли взять с собой тела убитых военнослужащих. А также не все умирают сразу, часто бывают раненые, которые умирают после отступления. Получается, что группа из около ста человек понесла значительное количество потерь, это может быть до 25, 30 или 40 процентов», - сказал Ованнисян.

Это были силы специального назначения. Азербайджанские СМИ подтвердили, что использовалась бригада «Яшма». По словам Ованнисяна, это одна из бригад специального назначения, на базе которой готовятся спецвойска Азербайджана. По его словам, это элитное подразделение. Ованнисян посчитал вполне логичным, что после того, как войска 3-го корпуса армии Азербайджана и пограничной службы не смогли решить свою военную задачу, после громких заявлений президента следовало использовать элитное подразделение.

В ночь с 15 на 16 июля, около 03:40, на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы военнослужащие ВС РА заметили движение противника. Перейдя на круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника.

После ожесточенного боя враг, понеся потери, был отброшен. С армянской стороны потерь нет. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстрел деревень Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.