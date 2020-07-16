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Азербайджан обстрелял машину МЧС во время оказания помощи раненому жителю села Чинари

Азербайджан обстрелял машину МЧС во время оказания помощи раненому жителю села Чинари

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян представил подробную информацию о ранении жителя села Чинари и обстрела автомобиля МЧС Армении с использованием беспилотника.

«После ранения жителя Чинари автомобиль МЧС выехал к гражданину, чтобы оказать соответствующую помощь. Автомобиль МЧС также оказался под прицелом Азербайджана. Обстрел был произведен из БПЛА. У нас был такой случай в Чинари, и он был осуществлен во время оказания помощи раненому», - как сообщает Арменпресс, сказал Чобанян на брифинге 16 июля.


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