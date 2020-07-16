Азербайджан обстрелял машину МЧС во время оказания помощи раненому жителю села Чинари

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян представил подробную информацию о ранении жителя села Чинари и обстрела автомобиля МЧС Армении с использованием беспилотника.

«После ранения жителя Чинари автомобиль МЧС выехал к гражданину, чтобы оказать соответствующую помощь. Автомобиль МЧС также оказался под прицелом Азербайджана. Обстрел был произведен из БПЛА. У нас был такой случай в Чинари, и он был осуществлен во время оказания помощи раненому», - как сообщает Арменпресс, сказал Чобанян на брифинге 16 июля.