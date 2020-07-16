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Террористические и геноцидальные намерения: заявление МИД Армении в связи с заявлением Азербайджана

Террористические и геноцидальные намерения: заявление МИД Армении в связи с заявлением Азербайджана

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с угрозой ракетного обстрела Армянской атомной электростанции в Мецаморе со стороны минобороны Азербайджана. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Прозвучавшая угроза մинистерства обороны Азербайджана  нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе свидетельствует о степени отчаянии и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана.

Действия, которыми угрожает մинистерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом, и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана.

Более того, выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана  представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа. 

Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества. 

Азербайджан должен немедленно публично отказаться от данных угроз”.


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