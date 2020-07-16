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Япония выразила обеспокоенность военным противостоянием на армяно-азербайджанской границе

Япония выразила обеспокоенность военным противостоянием на армяно-азербайджанской границе

Япония выражает обеспокоенность по поводу вооруженного противостояния вдоль армяно-азербайджанской границы и гибели людей вследствие него. Арменпресс представляет заявление пресс-секретаря МИД Японии Отаки Масато.

«Япония призывает все заинтересованные стороны прекратить военные действия и проявлять максимальную сдержанность. Окончательное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для мира и стабильности в кавказском регионе. Япония полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта между двумя странами и ожидает мирного урегулирования на основе принципов международного права», - говорится в заявлении МИД Японии.


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