Япония выразила обеспокоенность военным противостоянием на армяно-азербайджанской границе

Япония выражает обеспокоенность по поводу вооруженного противостояния вдоль армяно-азербайджанской границы и гибели людей вследствие него. Арменпресс представляет заявление пресс-секретаря МИД Японии Отаки Масато.

«Япония призывает все заинтересованные стороны прекратить военные действия и проявлять максимальную сдержанность. Окончательное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для мира и стабильности в кавказском регионе. Япония полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта между двумя странами и ожидает мирного урегулирования на основе принципов международного права», - говорится в заявлении МИД Японии.