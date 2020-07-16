Есть и другие территории, где остаются трупы азербайджанских солдат: Ованнисян

Армянская сторона разрешила эвакуацию тел азербайджанских военнослужащих из межпозиционной зоны, но есть и другие территории, где остались трупы азербайджанских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 16 июля заявил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«В течение дня Вооруженные силы Армении разрешили представителям вооруженных сил Азербайджана забрать тела своих погибших солдат. Это была не единственная территория, есть и другие территории, где есть трупы азербайджанских военнослужащих», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что азербайджанская пресса распространила фейковую информацию об этом, и возникло интересное и абсурдное противоречие. «Если эти трупы были на их территории, то почему они оставались так долго, или если они были на их территории, то как оказались под нашим контролем, и нужно было наше разрешение или прекращение огня, чтобы забрать эти трупы? Выводы оставляю вам», - сказал Ованнисян.

Коснувшись оперативной ситуации, он напомнил, что во второй половине дня азербайджанские вооруженные силы фактически использовали боевые беспилотники в районе Берда. В результате гражданское лицо получило ранение. После этого сотрудники МЧС пришли на помощь на машине, которой был нанесен удар из БПЛА. К счастью, сотрудники не пострадали. Других пострадавших нет.