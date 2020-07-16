Некоторые дипломаты совершили измену, предали и не скрывают этого: Алиев снова раскритиковал МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил ряд азербайджанских дипломатов в государственной измене, заявив, что это результат неправильной кадровой политики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на встрече с новым министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым Алиев сказал, что Азербайджан предпринимает активные шаги по налаживанию нормальных дружеских и партнерских отношений со всеми странами, но это не означает, что интересы своего государства, своего народа должны оставаться в стороне.

«Некоторые наши дипломаты за рубежом превратились в послов стран, в которых они работают. Этому должен быть положен конец. Это проявление ошибочной кадровой политики. Некоторые дипломаты совершили измену государству, предали и не скрывают этого. Они под контролем спецслужб стран, в которых проживают», - отметил Алиев.

Он также подчеркнул, что у него есть достаточно информации об этом, и абсолютное большинство таких дипломатов находится под контролем спецслужб стран, в которых они проживают: они получают от них деньги и поручения.

«Наши спецслужбы неоднократно информировали об этом спецслужбы стран – наших партнеров. Было сказано, что мы знаем, что это вы направляете этого человека, вы предоставили ему дом, этот человек делает грязные выступления по вашей воле. Мы знаем обо всем этом. Хочу еще раз сказать, что это показывает лицемерие этих стран. С одной стороны, они посылают нам сигналы о дружбе, говорят о партнерстве, а на самом деле ведут кампанию против нас. Их цель - ослабить Азербайджан, очернить его, распространять ложь о его руководителях. Но жизнь показывает, что это не имеет никакого значения. Потому что азербайджанский народ все прекрасно знает. Знает, что сегодня в нашей деятельности превыше всего интересы азербайджанского народа», - сказал Алиев.

Напомним, что Алиев 15 июля также резко раскритиковал и отправил в отставку уже экс-министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, после чего назначил на этот пост Джейхуна Байрамова.