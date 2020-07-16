Конгресс депутатов Испании ратифицировал Соглашение Армения-ЕС

Нижняя палата парламента Испании - Конгресс депутатов, ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

«Это оно скоро будет обсуждено также в верхней палате - Сенате», - отметил Егоян.

Он также сообщил, что в Италии остается только голосование Палаты депутатов, чтобы завершить процесс ратификации соглашения, поскольку этот вопрос уже обсуждался в Палате и был ратифицирован в Сенате в сентябре 2019 года.

В Португалии, третьей стране, которая еще не ратифицировала соглашение, оно вскоре будет включено в повестку дня пленарных заседаний однопалатного парламента страны.

После процесса ратификации в этих трех странах соглашение вступит в силу в полном объеме.