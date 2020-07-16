В ВС Армении периодически проводятся проверки боевой готовности военнослужащих

Во взводе воинской части N 5-го армейского корпуса 15 июля была объявлена учебная тревога с целью повышения уровня боевой готовности военнослужащих. Были проверены действия военнослужащих при приведении на высокий уровень боевой готовности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, 15 июля противотанковые подразделения воинской части N 1-го армейского корпуса провели профессиональные занятия с целью проверки теоретических знаний и укрепления уровня подготовки.

Кроме того, 15 июля военнослужащие инженерно-саперных подразделений 2-го армейского корпуса провели профессиональные занятия. Военнослужащие продемонстрировали высокую подготовку, отлично выполнили поставленные задачи.

На одном из стрельбищ 4-го армейского корпуса было проведено практическое занятие по огневой подготовке. Были проверены теоретические знания и практические навыки выполнения различных упражнений из огнестрельных оружий. Военнослужащие поразили все мишени стрельбища и зафискировали высокие результаты.