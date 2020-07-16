Депутат НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ на угрозы со стороны Азербайджана

Член фракции Национального Собрания Республики Армения «Мой шаг», глава армянской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айк Конджорян направил письма президенту и генеральному секретарю и более 300 депутатам из 55 стран Парламентской ассамблеи ОБСЕ по поводу продолжающейся военной агрессии со стороны Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, в частности, депутат отметил, что 16 июля официальный представитель министерства обороны Азербайджана фактически пригрозил, что Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС, что приведет к катастрофе во всем регионе.

Конджорян отметил, что такие террористические угрозы Азербайджана сопровождаются грубыми нарушениями международного права со стороны последних, направленных против гражданского населения и гражданских инфраструктур в эти дни. Он призвал своих коллег решительно осудить военную агрессию и воинственную риторику Азербайджана.

Напомним, что министерство обороны Азербайджана выступило с угрозой международного ядерного преступления - обстрела Мецаморской АЭС. «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», - сказал Даргяхлы на состоявшейся 16-й пресс-конференции, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.