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Депутат НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ на угрозы со стороны Азербайджана

Депутат НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ на угрозы со стороны Азербайджана

Член фракции Национального Собрания Республики Армения «Мой шаг», глава армянской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айк Конджорян направил письма президенту и генеральному секретарю и более 300 депутатам из 55 стран Парламентской ассамблеи ОБСЕ по поводу продолжающейся военной агрессии со стороны Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, в частности, депутат отметил, что 16 июля официальный представитель министерства обороны Азербайджана фактически пригрозил, что Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС, что приведет к катастрофе во всем регионе. 

Конджорян отметил, что такие террористические угрозы Азербайджана сопровождаются грубыми нарушениями международного права со стороны последних, направленных против гражданского населения и гражданских инфраструктур в эти дни. Он призвал своих коллег решительно осудить военную агрессию и воинственную риторику Азербайджана.

Напомним, что министерство обороны Азербайджана выступило с угрозой международного ядерного преступления - обстрела Мецаморской АЭС. «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», - сказал Даргяхлы на состоявшейся 16-й пресс-конференции, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.


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