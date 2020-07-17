“Ереванский бестселлер”: “Манон Леско” сохраняет лидирующие позиции: переводы, июнь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за июнь.

“Манон Леско” аббата Прево занимает первое место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

На втором месте - роман Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея”. Это одна из самых читаемых в мире книг. Сюжет романа во многом соответствует содержанию тех книг, в которых главный герой продает свою душу дьяволу и вместо этого приобретает красоту, вечную молодость и силу. Перевод Риммы Хачатрян.

На третьем месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Паулу Коэлью - “Алхимик”. Это история о мечте и твердом желании осуществить ее. В ней мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой страны и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На четвертом месте - книга Нарине Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Нарине Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Нарине и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, попадающих в непрекращающиеся передряги. Книга пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

На пятой горизонтали - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было рассказом. Он был опубликован в апрельском номере журнала “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Как лучший научно-фантастический рассказ удостоился премии “Хьюго”. Впоследствии Киз дополнил его, сделав его романом (под тем же названием). Как лучший роман это произведение получило премию “Небюла” 1966 года. Перевел книгу Айк Фелекян.

На шестой горизонтали - “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор” был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопические элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и в ряде исламских стран. Перевод Арташеса Эмина.

На седьмом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

Книга королевы детектива Агаты Кристи “Убийства в алфавитном порядке” - на восьмом месте. Роман “Убийства в алфавитном порядке”, вышедший в свет в 1936 г. - один из самых значимых произведений Агаты Кристи. Серийный убийца ABC, шокировавший всю Англию, для достижения своей цели убивает людей, живущих обычной жизнью и не имеющих ничего общего друг с другом, в алфавитном порядке их имен. С убийцей борется известный детектив Эркюль Пуаро, пытаясь раскрыть все подробности темной истории. Перевод - Эдиты Шадоян.

Роман Альбера Камю “Чужой” на девятом месте. В своем первом романе “Чужой”, опубликованном в 1942 году, Альбер Камью в художественной форме представляет свои взгляды на философию абсурда и экзистенциализма. Основной особенностью главного героя романа, олицетворяющего эти взгляды, является ненависть к лицемерию и лжи, полное отсутствие амбиций - даже если все это противоречит его собственным интересам. Перевод Анны Акопян.

На десятом месте - “Человеческая комедия” Уильяма Сарояна. Действие романа происходит в вымышленном городе Итака, в штате Калифорния, во время Второй мировой войны. Прообразом города послужил родной город Сарояна Фрезно. Гомер Макаулей - 14-летний мальчик, который растет в семье без отца в годы Второй мировой войны в городе Итака, в Калифорнии. Старший брат Гомера Маркус ушел из дома, чтобы воевать, и Гомер чувствует необходимость взять на себя роль мужчины в доме. Чтобы заработать деньги, мальчик приходит на работу в почтовый телеграфный офис, и ему время от времени приходится родственникам погибших солдат доставлять телеграммы о смерти. Перевела Нуне Торосян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).