Предстоящие на 17 июля мероприятия
19:58, Июль 16, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 16.07-22:57 ЕНП выразила озабоченность эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 16.07-22:40 Выражаю поддержку нашим храбрым солдатам: Генрих Мхитарян
- 16.07-22:30 Армения и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов
- 16.07-22:20 Ситуация на границе продолжает оставаться спокойной
- 16.07-22:17 ВС Армении полностью контролируют занятые им позиции: Арцрун Ованнисян
- 16.07-22:08 Азербайджанская диверсионная группа в составе около 100 военнослужащих понесла значительные потери
- 16.07-22:04 Азербайджан обстрелял машину МЧС во время оказания помощи раненому жителю села Чинари
- 16.07-21:46 Террористические и геноцидальные намерения: заявление МИД Армении в связи с заявлением Азербайджана
- 16.07-21:27 Япония выразила обеспокоенность военным противостоянием на армяно-азербайджанской границе
- 16.07-21:21 Есть и другие территории, где остаются трупы азербайджанских солдат: Ованнисян
- 16.07-21:07 Некоторые дипломаты совершили измену, предали и не скрывают этого: Алиев снова раскритиковал МИД
- 16.07-20:51 Конгресс депутатов Испании ратифицировал Соглашение Армения-ЕС
- 16.07-20:41 В ВС Армении периодически проводятся проверки боевой готовности военнослужащих
- 16.07-20:33 Депутат НС Армении привлек внимание председателя ПА ОБСЕ на угрозы со стороны Азербайджана
- 16.07-19:58 Предстоящие на 17 июля мероприятия
- 16.07-19:35 МО Азербайджана сообщает об еще одной жертве
- 16.07-19:16 Максимум, что смогли: азербайджанцы купили на московском рынке абрикосы и начали их топтать
- 16.07-19:06 Азербайджан нанес удар по машине МЧС Армении, осуществляющей гуманитарную миссию
- 16.07-18:57 Азербайджан является угрозой для всемирной безопасности: Армен Ашотян
- 16.07-18:55 МО Армении опубликовало фото и видео перевозки тел азербайджанских военнослужащих
- 16.07-18:32 Премьер-министр с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь
- 16.07-18:07 В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19
- 16.07-18:06 Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района Арцаха
- 16.07-17:37 Детский сад Айгепара будет отремонтирован на средства бюджета Еревана
- 16.07-17:34 В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию
17:13, 12.07.2020
Просмотрели 5327 раз Вооруженные силы Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт
23:01, 12.07.2020
Просмотрели 3626 раз Азербайджанская сторона возобновила обстрел армянской позиции
18:05, 12.07.2020
Просмотрели 2957 раз МО Азербайджана сообщает о 2 жертвах и 5 раненых
02:34, 13.07.2020
Просмотрели 1943 раз Министр обороны Армении передал послу Каспршику информацию о ситуации на границе
01:42, 13.07.2020
Просмотрели 1933 раз Не надо беспокоиться и паниковать: губернатор Тавушской области