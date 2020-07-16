МО Азербайджана сообщает об еще одной жертве 

Министерство обороны Азербайджана признало еще одного погибшего в ходе развязанных им же боевых действий. Как сообщает Арменпресс, погиб военнослужащий Исмаилов Назим Афган оглы.

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