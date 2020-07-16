Максимум, что смогли: азербайджанцы купили на московском рынке абрикосы и начали их топтать

Из-за бессилия азербайджанцы купили на московском рынке армянские абрикосы и начали топтать. Как сообщает Арменпресс, такое видео на своей странице в Facebook опубликовал глава фракции НС «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«В лучшем случае азербайджанцы могут купить армянские абрикосы на московском рынке, топтать их ... слабаки. Не знаешь даже, что сказать ...», - написал Марукян.