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Азербайджан нанес удар по машине МЧС Армении, осуществляющей гуманитарную миссию

Азербайджан нанес удар по машине МЧС Армении, осуществляющей гуманитарную миссию

Ударный беспилотник Вооруженных сил Азербайджана ударил по машине МЧС Армении, выполняющей гуманитарную миссию. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил официальный представитель Кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян.

«Ударный БПЛА ВС Азербайджана нанес удар по машине МЧС, жертв нет», - сказал Ованнисян, отметив, что детали уточняются.


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