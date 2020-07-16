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Азербайджан является угрозой для всемирной безопасности: Армен Ашотян

Азербайджан является угрозой для всемирной безопасности: Армен Ашотян

Правящий режим Азербайджана, не скрывая всей своей террористической и фашистской сущности, через официального представителя министерства обороны Азербайджана грозит нанести удар по Мецаморской АЭС. Как сообщает Арменпресс, заместитель главы Республиканской партии Армении Армен Ашотян написал на своей странице в Facebook, что только в воспаленном антигуманном мозгу президента Азербайджана Ильхама Алиева могла появиться такая идея, угрожая безопасности всего Южного Кавказа, Черноморского региона, Ближнего Востока и восточной части Средиземноморья.

«Международные структуры, в том числе Международное агентство по атомной энергии, должны немедленно и напрямую дать оценку беспрецедентному циничному поведению Азербайджана, которое нарушает нормы международного права», - написал Ашотян.


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