Азербайджан является угрозой для всемирной безопасности: Армен Ашотян

Правящий режим Азербайджана, не скрывая всей своей террористической и фашистской сущности, через официального представителя министерства обороны Азербайджана грозит нанести удар по Мецаморской АЭС. Как сообщает Арменпресс, заместитель главы Республиканской партии Армении Армен Ашотян написал на своей странице в Facebook, что только в воспаленном антигуманном мозгу президента Азербайджана Ильхама Алиева могла появиться такая идея, угрожая безопасности всего Южного Кавказа, Черноморского региона, Ближнего Востока и восточной части Средиземноморья.

«Международные структуры, в том числе Международное агентство по атомной энергии, должны немедленно и напрямую дать оценку беспрецедентному циничному поведению Азербайджана, которое нарушает нормы международного права», - написал Ашотян.