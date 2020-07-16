МО Армении опубликовало фото и видео перевозки тел азербайджанских военнослужащих
18:55, 16 Июль, 2020
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала фото и видео, где видны тела военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и как противник с разрешения армянской стороны перевозит их.
Как сообщает Арменпресс, Степанян отметила, что публикация сделана в продолжение сделанного утром заявления о потерях вооруженных сил Азербайджана, а также объявления об эвакуации пострадавших из территории между позициями с разрешения армянской стороны.
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