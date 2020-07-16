Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

МО Армении опубликовало фото и видео перевозки тел азербайджанских военнослужащих

МО Армении опубликовало фото и видео перевозки тел азербайджанских военнослужащих

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала фото и видео, где видны тела военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и как противник с разрешения армянской стороны перевозит их.

Как сообщает Арменпресс, Степанян отметила, что публикация сделана в продолжение сделанного утром заявления о потерях вооруженных сил Азербайджана, а также объявления об эвакуации пострадавших из территории между позициями с разрешения армянской стороны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации