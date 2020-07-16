Премьер-министр с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь. Глава правительства 17 июля в Минске примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита запланированы также двусторонние встречи.

Пашиняна в аэропорту встретил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко.

В заседании Евразийского межправительственного совета примут участие премьер-министры Республики Армения, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

В ходе визита премьер-министр Никол Пашинян также встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В состав армянской делегации входят вице-премьер Мгер Григорян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, заместитель министра экономики Варос Симонян и другие официальные лица.