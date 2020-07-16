В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19

Заместитель главы штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в Тегеране Реза Джалили Хошнуд заявил, что некоторые тегеранские больницы столкнулись с нехваткой больничных коек и медицинских работников во время второй волны распространения заболевания в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы столкнулись с двумя трудностями – нехваткой больничных коек и дефицитом медицинского персонала", - приводит агентство ISNA слова Хошнуда, также заразившегося коронавирусом.

Он добавил, что нехватка медиков является результатом того, что они или их родственники часто сами заражаются коронавирусом.

Член штаба по борьбе с COVID-19 отметил, что вторая волна распространения заболевания в Иране оказалась намного серьезнее первой.

На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани, переживает вторую волну коронавируса. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.