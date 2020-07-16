Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 16 июля утвердил ряд решений правительства.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Акоп Каграманян освобожден от должности руководителя администрации Аскеранского района в связи с переходом на другую работу.

Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района.