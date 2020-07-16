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Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района Арцаха

Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 16 июля утвердил ряд решений правительства.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Акоп Каграманян освобожден от должности руководителя администрации Аскеранского района в связи с переходом на другую работу.

Ашот Дадаян назначен руководителем администрации Аскеранского района.


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