В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию

Аквапарки Сочи, ранее обращавшиеся к властям Кубани с просьбой разрешить им работу, сообщили РИА Новости, что готовы открыться после снятия с 18 июля ограничений из-за коронавируса.

Руководители аквапарков и водно-развлекательных комплексов в Сочи ранее обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. В четверг власти Кубани объявили о снятии ограничений на работу аквапарков и аттракционов на свежем воздухе с 18 июля.

"Мы рады и благодарны всем, кто рассмотрел наше обращение. Мы долго ждали дня открытия в этом сезоне, мы готовы после объявленной даты открыться в течение двух дней, - рассказала РИА Новости финансовый директор аквапарка "Маяк" Галина Ванина,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что продажа билетов начнется в ближайшие дни. По ее словам, прогнозов на оставшийся сезон, приблизительно до конца сентября, делать нельзя, так как остается еще ряд ограничений.

В аквапарке "Морская звезда" также пояснили, что прогнозов по загруженности и работе аквапарка сделать не получится. Обычно он прекращает работу в 20-х числах сентября, когда ухудшается погода.

"Конечно, мы очень рады, что с субботы сможем работать. Мы готовы открыться", - рассказал РИА Новости заместитель директора аквапарка "Морская звезда" Малачилав Малачилаев.

Аквапарк "Амфибиус" в своем Instagram-аккаунте также приглашает к себе посетителей с 18 июля.