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Детский сад Айгепара будет отремонтирован на средства бюджета Еревана

Детский сад Айгепара будет отремонтирован на средства бюджета Еревана

Мэр Еревана Айк Марутян провел телефонный разговор с губернатором Тавушской области Айком Чобаняном. Как сообщает Арменпресс, Айк Марутян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Провел телефонный разговор с губернатором Тавуша Айком Чобаняном. От имени ереванцев я сказал, что мы всеми силами поддерживаем жителей приграничных общин Тавуша.

В частности, мы договорились с господином губернатором, что на средства бюджета Еревана отремонтируем детский сад Айгепара, пострадавший в результате артиллерийского огня противника», - написал Марутян.

Ранним утром 16 июля противник возобновил обстрел в направлении пограничных сел Тавушской области. Основными целями обстрела были села Айгепар, Неркин, Кармирахпюр, Чинари, Мовсес и город Берд. В результате обстрела было повреждено здание детского сада общины Айгепар.


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