Состояние раненого жителя Чинари оценивается как стабильно тяжелое

Врачи оценивают состояние здоровья жителя села Чинари, получившего ранение в результате удара БПЛА противника, как стабильно тяжелое. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения.

Как ранее сообщало министерство обороны, ранение получил 48-летний житель села Чинари Арамаис Овакимян.

У пациента ожог около 10% поверхности тела, многоосколочное ранение бедренной кости. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. О состоянии гражданина будет предоставлена дополнительная информация.