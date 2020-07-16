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Азиатские индексы выросли - 16-07-20

Азиатские индексы выросли - 16-07-20

ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.76% и составил 22770.36 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.66% и составил 1579.06 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 4.50% и составил 3210.10 пункта, а HANG SENG снизился на 2.00% и составил 24970.69 пункта.


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