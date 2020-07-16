Азербайджан угрожает Армении ядерным терактом

Министерство обороны Азербайджана угрожает Армении международным ядерным преступлением - обстрелом Мецаморской АЭС. Как передает Арменпресс, с таким заявлением выступил глава пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», - сказал Даргяхлы на состоявшейся 16-й пресс-конференции, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.

В дни напряженности на границе, которая началась 12 июля, Армения никогда не объявляла о нацеливании на гражданские инфраструктуры, в том числе Мингечаурское водохранилище, тем более не обстреливала гражданские объекты.

Это не первый случай, когда Азербайджан делает такое террористическое заявление. В 2018 году министерство обороны Азербайджана выступило с подобной угрозой, отметив, что азербайджанская армия располагает самыми современными средствами поражения, способными в короткие сроки уничтожить все возможные армянские военные объекты и стратегические линии связи. «На территории Армении есть объекты, после уничтожения которых там не будет жизни в течение сотен лет», - заявило МО Азербайджана.

Женевская конференция по вопросу о терроризме 1987 года приняла документ под названием «Женевская декларация о терроризме», в котором говорится, что актом государственного терроризма, в частности, является нападение вооруженных сил страны на цели, представляющие угрозу для гражданского населения другого государства.