СМИ: китайская кандидатная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса

Кандидатная вакцина, над которой работает китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm, вызывает иммунный ответ в отношении всех известных штаммов коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета Global Times.

"Инактивированная вакцина, которую мы разработали, может быть применима в отношении всех штаммов коронавируса, выявленных на данный момент, в том числе штамма, обнаруженного на рынке "Синьфади" в Пекине", - цитирует издание президента Sinopharm Ян Сяомина,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас кандидатная вакцина китайской компании проходит третью фазу клинических испытаний. В июне Sinopharm сообщила об успешном завершении второй фазы исследований.

В распоряжении разработчика имеется более 4 млн доз испытуемого медицинского препарата, уточняет издание. По словам Ян Сяомина, рабочая вакцина будет готова к концу этого года или началу следующего.