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Война никогда не может быть альтернативой: депутат Уругвая о провокациях Азербайджана

Война никогда не может быть альтернативой: депутат Уругвая о провокациях Азербайджана

Депутат Палаты представителей Восточной Республики Уругвай Педро Хисдонян коснулся напряженности на армяно-азербайджанской границе, сложившейся в результате провокации Вооруженных сил Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

“В связи с нападением азербайджанских сил, совершенным на границе Армении, мы призываем уважать международные обязательства по вопросу урегулирования карабахского конфликта. Война никогда не может быть альтернативой. Мир и диалог”, - написал Хисдонян.

Ранним утром 16 июля Азербайджан возобновил обстрел приграничных сел Тавушской области Армении. Основными мишенями были села Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Мовсес, Тавуш и город Берд. 16 июля в результате удара с боевого беспилотника Азербайджана ранение получил житель села Чинари.


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