В Гидрометцентре не исключили, что 2020 год станет самым теплым в истории

Текущий год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже несколько месяцев январь, март (несколько месяцев с начала года - ред.) - это были самые теплые месяцы за всю историю наблюдений. Пока на первом месте идет 2016 год... Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно", - сказал Вильфанд журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.