В ООН предупредили о возможном исчезновении 1 млн видов животных и растений через 50 лет

Человечество может столкнуться с исчезновением около 1 млн видов животных и растений к концу XXI века, если не предпринять необходимые меры по защите биоразнообразия. Об этом в четверг заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

"Мы должны сохранять биоразнообразие. Сейчас на Земле живут 8,7 млн видов растений и животных, но мы можем потерять около 1 млн из них через 50-100 лет, если не предпримем активные действия по их сохранению. Экосистема - это система, которая работает с очень тонким балансом. Она отвечает за осадки, за чистую воду и просто за воздух, которым мы дышим, поэтому мы не можем позволить себе потерять биоразнообразие", - подчеркнула Андерсен на конференции в онлайн-формате, состоявшейся в ТАСС по итогам презентации первого российского добровольного обзора по Целям устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В рамках ЮНЕП мы говорим о следующих кризисах: климатическом, природном, о загрязнении окружающей среды и о кризисе экосистемы. Исчезновение арктических льдов, пожары в Австралии, невероятно жаркая погода на севере России и других стран - такого рода изменения не являются нормой. Нам не нужно, чтобы вечные льды таяли, поэтому мы должны действовать", - отметила Андерсен.