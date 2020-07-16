На данный момент нет необходимости в добровольцах: Министерство обороны Республики Армения

В последние дни Министерство обороны Армении получает тысячи звонков и писем и от граждан и от разных групп и организаций азатамартиков с просьбой добровольной мобилизации и отправке в приграничные районы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Министерство обороны выражает свою глубокую признательность всем нашим гражданам за готовность содействовать делу защиты границ Родины, тем не менее, сообщает, что на данный момент нет необходимости в в добровольцах этого костяка наших патриотов, азатамартиков ополченцев и отдельных граждан, готовых к непреклонной и постоянной борьбе за наш народ.

Вооруженные силы Республики Армения продолжают уверенно выполнять все поставленные перед ними задачи, полноценно контролировать ситуацию по всему периметру границы, нанося достойные контрудары противнику в случае любой провокации.

В случае возникновения необходимости в добровольцах Министерство обороны выступит со специальным заявлением”, - говорится в сообщении МО.