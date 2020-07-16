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Состояние одного из раненых военнослужащих продолжает оставаться крайне тяжелым

Состояние одного из раненых военнослужащих продолжает оставаться крайне тяжелым

 В ходе действий на северо-восточном участке государственной границы Армения-Азербайджан нет новых военнослужащих, получивших ранения. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге в Иджеване 16 июля заявил координатор кризисного информационного центра Арцрун Ованнисян. “Состояние одного раненного военнослужащего продолжает оставаться крайне тяжелым”, - сказал Ованнисян.

В ходе военных действий, развернувшихся на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, ранения получили 10 военнослужащих ВС Армении. Состояние пятерых военнослужащих оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой. Остальные раненые в течение ближайшей недели вернутся в строй.


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