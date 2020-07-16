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Президент Армении провел прощальную встречу с послом Беларуси

Президент Армении провел прощальную встречу с послом Беларуси

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Армении Игоря Назарука в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил благодарность послу за его личный вклад в дело укрепления армяно-белорусских связей и за плодотворную работу и пожелал ему дальнейших успехов. Президент отметил, что армяно-белорусские отношения имеют большой потенциал развития в разных сферах, и выразил уверенность, что они продолжат расширяться и укрепляться.

Посол отметил, что он завершает миссию, оставаясь хорошим другом Армении и подчеркнул, что он всегда будет испытывать чувство глубокого уважения к армянскому народу.


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