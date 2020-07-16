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Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус

Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус

Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и коронавирус.

Как следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана в четверг, Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Другой темой переговоров стал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии. Двусторонние отношения в различных сферах и на различных уровнях стали еще одной темой переговоров двух президентов.


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