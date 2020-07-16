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Алиев министром иностранных дел назначил министра образования Азербайджана

Алиев министром иностранных дел назначил министра образования Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении Джейхуна Байрамова министром иностранных дел Азербайджана. Об этом «Арменпресс» стало известно из азербайджанских СМИ.

Байрамов с 2013 года был министром образования Азербайджана. Он окончил факультет экономики Государственного экономического университета Азербайджана.

Ранее Эльмар Мамедъяров был освобожден от должности министра иностранных дел Азербайджана. Эльмар Мамедъяров занимал этот пост с 2004 года.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании кабинета министров выразил недовольство работой Министерства иностранных дел и министра Эльмара Мамедъярова. Алиев выразил недовольство, что во время событий на армяно-азербайджанской границе он не мог найти Мамедъярова. Мамедъяров объяснил премьер-министру, что он работает из дома.


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