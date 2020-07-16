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Премьер-министр Франции заявил, что страну ожидает экономический спад в 2020 году

Премьер-министр Франции заявил, что страну ожидает экономический спад в 2020 году

кономический спад в 2020 году станет для Франции самым сильным за все время ведения экономической статистики. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Жан Кастекс, выступая в Сенате. Он изложил программу нового правительства и дал оценку ситуации в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В отношении 2020 года мы на настоящее время предусматриваем снижение ВВП на 11%. Это будет самый сильный экономический спад со времени ведения бюджетной и экономической статистики", - признал премьер-министр. Он особо отметил, что "такие экономические данные означают, что будут происходить человеческие трагедии, жестокий удар будет нанесен по целому ряду территорий страны". "Все это нам следует учитывать и заранее принять меры для смягчения ситуации", - заявил премьер-министр Франции.


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