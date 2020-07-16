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Алиев освободил Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджана

Алиев освободил Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджана

Эльмар Мамедъяров освобожден от должности министра иностранных дел Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, указ об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Эльмар Мамедъяров был министром иностранных дел Азербайджана с 2004 года.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании кабинета министров выразил недовольство работой Министерства иностранных дел и министра Эльмара Мамедъярова. Алиев выразил недовольство, что во время событий на армяно-азербайджанской границе он не мог найти Мамедъярова. Мамедъяров сказал премьер-министру, что он работает из дома.


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