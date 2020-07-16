Нам нужен крепкий тыл: премьер еще раз призвал соблюдать противоэпидемические правила

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня была затронута сложившаяся в результате коронавирусной эпидемии ситуация в Армении: “Уважаемые коллеги, пока Вооруженные силы Республики Армения на высоком уровне выполняют поставленную перед ними задачу, нам нужен крепкий тыл, и в этой связи хочу с сожалением констатировать, что в нашей стране продолжают регистрироваться новые случаи коронавируса. Вчера было зарегистрировано 554 случая из общего числа 2190 тестов. И в этом контексте хочу снова призвать наших соотечественников соблюдать противоэпидемические правила: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и регулярно дезинфицировать руки. За последнюю неделю напряжение системы здравоохранения немного снизилось. И по нашим анализам, ослабление этой напряженности может быть связано только с противоэпидемическими действиями, в частности с расширением объемов ношения масок. К сожалению, до сих пор не все носят маски, и мы призываем обязательно соблюдать противоэпидемические правила”.

Министр здравоохранения Арсен Торосян представил текущие статистические данные о распространенности коронавируса в Армении.

Правительство утвердило Программу развития рынка капитала. Министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что предлагаемый программой проект состоит из двух частей: диагностический анализ рынка капитала в Армении и построенный на нем план действий. По словам министра, при одобрении программы рынок получит значительно улучшенную среду для развития, будут внедрены такие инструменты, которые обеспечат вклад формирующихся сбережений в реальный сектор экономики.

Никол Пашинян подчеркнул важность развития рынка капитала, в частности, отметив, что правительство также работает в этом направлении: работает с имеющими потенциал компаниями, чтобы помочь повысить их прозрачность и подотчетность. “Это один из ключевых компонентов экономической революции. Если в стране сформируется реальный фондовый рынок, мы можем считать его самым важным проявлением экономической революции. Так что мы должны сделать все для этого. За этот период была проделана огромная работа, и я почти уверен, что у нас здесь будут результаты”, - сказал Никол Пашинян.

Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства Армении о пакете законопроектов Республики Армения “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О публичной службе» и других смежных законах”. Предлагаемыми законопроектами изменениями ожидается совершенствование института декларирования, что позволит обеспечить прозрачность деятельности являющихся декларантами должностных лиц. В частности, предлагается установить требование о декларировании фактически имеющейся недвижимости, транспортных средств, дорогостоящего имущества, что позволит решить вышеупомянутые вопросы, касающиеся декларирования. Предлагается снизить установленный законом денежный порог дорогого имущества, внедрить институт декларирования расходов, установить виды подлежащих декларированию расходов и рамки представляемой информации о расходах. По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, в результате этих реформ у нас будет самая прогрессивная система декларирования, которая очень важна с точки зрения предотвращения и раскрытия коррупционных преступлений.

В этом контексте Никол Пашинян отметил: “

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