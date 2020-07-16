В Бельгии вновь зафиксировали рост числа заражений коронавирусом

После периода относительной стабилизации ситуации с коронавирусом в начале июля в Бельгии отмечается новый рост инфицирования примерно в 12%, сообщают в четверг местные СМИ.

"Увеличение (количества заражений - ИФ) наблюдается в большинстве провинций, в особенности в провинциях с крупными городами", - цитирует газета La Libre Belgique заключение исследовательского центра в области общественного здравоохранения Sciensano.

Один из первых выводов говорит о том, что с 6 по 12 июля в стране наблюдалось в среднем 99,7 новых случаев заражения в день. После этого стал заметен рост инфицирования. Так, в среду, 15 июля, было отмечено уже 167 новых случаев,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В целом в Бельгии с начала пандемии COVID-19 заразились коронавирусом 63 039 человек. Большинство зараженных принадлежит к активному населению в возрасте 20-59 лет.

При этом статистика летальных исходов от заражения COVID-19 выглядит позитивнее, пишут СМИ. С 6 по 12 июля регистрировался в среднем 1,9 летальных исхода в сутки. За последние 24 часа умерли 4 пациента, инфицированных COVID-19.

Всего жертвами коронавируса в Бельгии стали 9792 человека.