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Армен Саркисян поздравил Анджея Дуда с переизбранием на пост президента Польши

Армен Саркисян поздравил Анджея Дуда с переизбранием на пост президента Польши

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Польша Анджею Дуде в связи с переизбранием на пост президента Республики Польша. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что в ходе его пребывания на должности сотрудничество между Арменией и Польшей, основанное на доверии и дружбе, продолжит развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

Президент Саркисян пожелал Анджею Дуде всех благ и успехов, а дружественному народу Польши - благоденствия и мира.


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