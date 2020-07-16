Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян распространил заявление, в котором сообщает, что Траян Басеску подал руководству Европарламента заявление об отставке с поста докладчика по Армении. «Арменпресс» представляет заявление Армана Егояна․

“Около месяца назад депутат Европарламента госпожа Марина Калюранд, которая также является сопредседателем парламентских комитетов по партнерству ЕС-Армения, ЕС-Грузия и по сотрудничеству ЕС-Азербайджан, вместе с докладчиком по Армении в Европарламенте Траяном Басеску и докладчиком по Азербайджану Желяной Зовко выступили со спорным заявлением по Арцаху, существенно отклонившись в своих формулировках от формулировок, используемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ и принятых Европарламентом. После этого вся армянская делегация в комитете парламентского партнерства Армения-ЕС выступила с ответным заявлением, подробно представив нашедшие место в вышеуказанном заявлении политико-правовые ошибки и неприемлемые для нас формулировки. То же самое мы делали и в активной переписке со всеми нашими коллегами из Европарламента. Сегодня стало известно, что Траян Басеску руководству Европарламента подал заявление об отставке с поста докладчика по Армении.

В связи с последними провокациями Азербайджана на армяно-азербайджанской границе г-жа Калюранд выступила с еще одним сообщением, в котором, можем констатировать с осторожным оптимизмом, заявила, что она учла наши наблюдения и беспокойства, связанные с ее предыдущим заявлением. В частности, ни одному из трех основополагающих принципов урегулирования карабахского конфликта в заявлении не было дано преимущества, была сделан ссылка на Устав ООН, содержащий все три принципа, и Хельсинский заключительный акт ОБСЕ”.