Мишенью стали мирные жители: разрушения, причиненные азербайджанской артиллерией

В ходе боевых действий на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы азербайджанская сторона с 12 июля обстреливает приграничные армянские населенные пункты и гражданские инфраструктуры, используя минометы и тяжелую артиллерийскую технику - гаубицы Д-30. Нарушая все возможные международные нормы и права, азербайджанская сторона постоянно обстреливает приграничные общины Берд, Айгепар, Неркин Кармрахбюр, Мовсес, Чинари и другие. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктуры. Обстрелян детский сад села Айгепар. В результате обстрела азербайджанской стороны повреждены плодовые сады, в общине Чинари после артиллерийского залпа обнаружены неразорвавшиеся снаряды, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения даже в условиях отсутствия огня. Жители общин находящихся под обстрелом, в том числе дети и старики, не покидали свои дома и укрываются в убежищах и подвалах. В связи с обстрелом приграничных общин, гражданского населения и инфраструктур в Тавуше омбудсмен Армении международным структурам, совету по правам человека ООН представил два промежуточных доклада, которые будут рассмотрены по внеочередной процедуре.

Неркин Кармирахпюр

Айгепар





