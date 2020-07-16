В общинах Тавушской области паники нет, ситуация под контролем: Айк Чобанян

Губернатор Тавуша Айк Чобанян отметил важность сохранения бдительности и жителями общины и всеми структурами гражданской обороны, поскольку в любой момент ситуация в любом населенном пункте может измениться.

“В общинах нет паники. Сегодня мы особо попросили, чтобы жители были укрыты и, если у них нет неотложных работ, оставались бы в укрытиях. Ситуация стабильная, под контролем. Благодаря профессионализму нашей армии мы в наших селах и городах чувствуем себя спокойнее”, - по сообщению «Арменпресс», 16 июля в кризисном информационном центре Иджевана, сказал Чобанян.

Ранним утром 16 июля Азербайджан возобновил обстрел приграничных сел Тавушской области. Основными мишенями были села Айгепар, Неркин Кармирахпюр, Чинари, Мовсес, Тавуш и город Берд.